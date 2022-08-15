banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Suudi petrol devinin kârında yüzde 90’lık artış
Suudi petrol devinin kârında yüzde 90’lık artış
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda

Diyarbakır’da hafta sonunda üç cansız beden su kaynaklarından çıkartıldı

Diyarbakır’da hafta sonunda ilçelerde üç boğulma vakası yaşandı.

Asayiş 15.08.2022, 16:27
Diyarbakır’da hafta sonunda üç cansız beden su kaynaklarından çıkartıldı

Diyarbakır’da hafta sonunda ilçelerde üç boğulma vakası yaşandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır’ın Eğil, Kulp ve merkez Kayapınar ilçelerinde hafta sonunda yaşanan boğulma vakalarında üç kişi hayatını kaybetti. Kulp ilçesine bağlı kırsal Alaca Mahallesinde arkadaşlarıyla birlikte Kulp Çayına girdikten bir süre sonra gözden kaybolan 13 yaşlarındaki Mehmet Çiçek’in cansız bedeni ekipler tarafından çaydan çıkartıldı.

Şehir dışından dedesinin evine misafirliğe gelen Çiçek’in cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek defnedildi. Eğil ilçesinde ise serinlemek için baraja giren 14 yaşındaki Mizgin Kaçmaz ve Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesinde gölete giren 20 yaşındaki Halil Çelik hayatını kaybetti.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu