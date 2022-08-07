Diyarbakır’da gölete giren Suriyeli çocuk kayboldu

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Sur ilçesinde gölete giren Suriyeli çocuk suda kayboldu. Kayıp çocuğun bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, Sur ilçesinde Kengerli Mahallesi’nde çobanlık yapan Suriyeli 15 yaşlarındaki Ahmet, girdiği baraj göletinde kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğüne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri, 2 araç, 1 bot ve 8 personel ile olay yerinde arama kurtarma çalışmaları başlattı. Bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri de sevk edildi. Kayıp çocuğun bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.