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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris’te çıkan orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere bölgeye gidiyor.
Diyarbakır’da gıda toptancılar sitesinde yangın çıktı. Yaklaşık iki saattir kontrol altına alınmaya çalışılan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.
Diyarbakır’da gıda toptancılar sitesinde yangın çıktı. Yaklaşık iki saattir kontrol altına alınmaya çalışılan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.
Asayiş 21.06.2022, 22:47
Diyarbakır’da gıda toptancılar sitesinde yangın çıktı. Yaklaşık iki saattir kontrol altına alınmaya çalışılan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.