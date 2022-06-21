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Diyarbakır’da gıda toptancılar sitesinde yangın çıktı. Yaklaşık iki saattir kontrol altına alınmaya çalışılan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır’da gıda toptancılar sitesinde yangın çıktı. Yaklaşık iki saattir kontrol altına alınmaya çalışılan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.

Asayiş 21.06.2022, 22:47
Diyarbakır’da gıda toptancılar sitesinde yangın çıktı. Yaklaşık iki saattir kontrol altına alınmaya çalışılan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır’da gıda toptancılar sitesinde yangın çıktı. Yaklaşık iki saattir kontrol altına alınmaya çalışılan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.

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