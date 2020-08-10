Diyarbakır’da gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu
DİYARBAKIR’DA OTOMOBİL İLE BİR SİTENİN ÖNÜNDE GELİP SİLAHLA RAST GELE ETRAFA ATEŞ EDEN ŞAHISLAR GÜVELİK KAMARASINA YAKALANDI. ŞAHISLAR ETRAFA RASTGELE ATEŞ ETTİKTEN SONRA KAÇARKEN, ÖLEN YADA YARALANANIN OLMADIĞI OLAYDA KURŞUNLAR BİR EVİN BALKONU VE KLİMA MOTORU İLE BİR OTOMOBİLE İSABET ETTİ.
Diyarbakır’da otomobil ile bir sitenin önünde gelip silahla rast gele etrafa ateş eden şahıslar güvelik kamarasına yakalandı. Şahıslar etrafa rastgele ateş ettikten sonra kaçarken, ölen yada yaralananın olmadığı olayda kurşunlar bir evin balkonu ve klima motoru ile bir otomobile isabet etti.
Olay, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi 606 sokakta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz iki kişi otomobil ile sokakta bulunan bir sitenin önüne gelerek etrafa rast gele ateş etmeye başladı. Yaklaşık 16 el ateş eden şahıs daha sonra otomobile binerek hızla bölgeden uzaklaştı.
O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, çevredekiler haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede incelemede bulunurken, kimliği belirsiz şahsın rastgele etrafa ateş etmesinden dolayı kurşunlar sitenin bahçesinde bulunan bir otomobile ve başka sitede bulunan 11’inci katındaki dairenin cam balkonları ile klima motoruna isabet etti.
Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olayda polis ekipleri bölgede delil toplama çalışması yaparken, şüphelilerin yakalanması içinde çalışma başlattı.
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