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Diyarbakır’da gece yarısı şüpheli paket hareketliliği

Diyarbakır’da gece geç saatlerde bir bankanın ATM’sinin önünde unutulan bavul hareketliliğe neden oldu. Polis ekipleri tarafından fünye ile patlatılan bavuldan elbise çıktı.

Asayiş 09.08.2021, 10:01
Diyarbakır’da gece yarısı şüpheli paket hareketliliği

Diyarbakır’da gece geç saatlerde bir bankanın ATM’sinin önünde unutulan bavul hareketliliğe neden oldu. Polis ekipleri tarafından fünye ile patlatılan bavuldan elbise çıktı.

Olay, gece geç saatlerde Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ATM’si önünde yaşandı. İşlem yapmak için bankanın ATM’si önüne gelen bir vatandaş, bavulu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba uzmanı polislerde bavulu inceleyerek kontrollü bir şekilde fünye ile patlattı. Yapılan kontrollerde bavulun içinden elbise çıkmasıyla çevredekilerde rahat bir nefes aldı.

Polis, bavulu ATM önüne bırakan şüphelinin tespiti için çalışma başlattı.
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