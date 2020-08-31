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Diyarbakır’da filmleri aratmayan silah kaçakçılığı operasyonu
DİYARBAKIR İL JANDARMA EKİPLERİNDEN SİLAH KAÇAKÇILARINA SUÇÜSTÜ. 3 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN, 20 TABANCA İL 20 ŞARJÖR ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 31.08.2020, 15:54
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 20 tabanca ile 20 şarjör ele geçirildi. Operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.
Diyarbakır’da silah kaçakçılarına yönelik İl Jandarma ekiplerince operasyon başlatıldı. Operasyona ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter hesabından açıklama yapılan. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı silah satışı yaptığı tespit edilen şahıslara düzenlenen operasyonda 20 tabanca ile 20 şarjör ele geçirilerek 3 şüpheli suçüstü yakalanmıştır" denildi.
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