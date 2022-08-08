Diyarbakır’da feci kaza 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı

Diyarbakır’da bir araç kavşağa çarptı, ardından olay yerinden uzaklaşarak 500 metre sonra başka bir kavşaktan takla atarak uçtu. 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı 75 yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 ABR 276 plakalı otomobil sürücüsü önce kavşağa çarptı, ardından hızını kesmeden bir sonraki kavşakta refüje vurarak uçtu. Ardından 73 DC 548 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü. Olayda 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Can pazarına kazayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.