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Diyarbakır’da feci kaza: 2’si ağır 4 yaralı
Diyarbakır-Silvan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Asayiş 24.12.2020, 16:45
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Diyarbakır-Silvan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır-Silvan Karayolu Bağpınar Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Yıltaş idaresindeki 12 AV 669 plakalı hafif ticari araç, Bağpınar mevkine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralananlardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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