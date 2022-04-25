Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 3’ü ağır 5 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3’ü ağır, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Kayapınar ilçesi Yolboyu Pirinçlik Mahallesi mevkiinde Diyarbakır yönünde seyir halinde olan 16 UU 637 plakalı minibüs, aynı istikamete giden 31 AHH 730 plakalı tıra arkadan çarptı. Kavşakta meydana gelen kazayı gören vatandaşlar, 112 komuta merkezine ihbarda bulundu.

Kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüste sıkışan vatandaşları çıkarttı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrollerde bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kontrollerde 3’ü ağır 5 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza yerinde hayatını kaybeden otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Tır şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.