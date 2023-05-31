Diyarbakır’da faciadan dönüldü: Yakıt yüklü tanker alev aldı
DİYARBAKIR-BATMAN KARAYOLUNDA SEYİR HALİNDE OLAN YAKIT YÜKLÜ TANKER, TEKERLEĞİNDEN ÇIKAN ATEŞ SONUCU ALEV ALDI. İTFAİYE EKİPLERİNİN KISA SÜREDE MÜDAHALESİYLE FACİADAN DÖNÜLDÜ.
Asayiş 31.05.2023, 13:55
Diyarbakır-Batman karayolunda seyir halinde olan yakıt yüklü tanker, tekerleğinden çıkan ateş sonucu alev aldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle faciadan dönüldü.
Olay, sabah saatlerinde Batman-Diyarbakır karayolu Bismil Üçtepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde ilerleyen yakıt yüklü tanker, tekerleğinden çıkan ateş sonucu alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle faciadan dönüldü.
Olayda yaralanan olmazken, inceleme başlatıldı.