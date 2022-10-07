Diyarbakır’da Eylül ayında 3 bin 562 şüpheli yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Eylül ayında yapılan asayiş operasyonlarının bilançosu açıklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eylül ayında yapılan operasyonlarda 3 bin 562 şüpheli yakalanırken, 201 şüpheli sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı. Operasyonlarda 203 tabanca, 31 av tüfeği, 46 kurusıkı tabanca, 1 uzun namlulu silah ve 2 bin 519 fişek ele geçirildi.

Halkın huzurunun devamı için operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.