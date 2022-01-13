Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan ailelerin sayısı 253’e yükseldi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 865. gününde de devam ediyor. Ailelerin direnişi her geçe gün artarken bir anne daha evladına kavuşmak için eyleme katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 865. gününde de sürüyor. Aileler çocuklarına kavuşmak için kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürürken, 253. ailede evladına kavuşmak için eyleme katıldı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tekstil fabrikasında çalışan 19 yaşındaki Enes Görmez’in annesi Çiğdem Adak’ın iddiasına göre 31 Mayıs 2021’de HDP ve yandaşları tarafından kaçırıldı. Adak, “31 Mayıs 2021’de oğlum Enes Görmez Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kayboldu. Araştırmalarıma göre HDP ve yandaşları tarafından kaçırılmış ve kandırılmıştır. Ben çocuğumu HDP, yandaşlarından ve Kandil’den çocuğumu istiyorum. Oğlum Enes korkma, annen, ağabeylerin ve devlet yanında. Gelenlerin hiçbiri hapse girmedi, her zaman devlet yanımızda olacak, bir yolunu bulup kaç. Annene geri gel yavrum. Orası iyi bir yol değil, gençlerimizi kandırıyorlar. Anne ve babaların yüreğini yakmasınlar, evlere ateş düşürmesinler, artık yeter dur desinler” dedi.