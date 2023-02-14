Son Dakika
Diyarbakır’da ev yangını söndürüldü
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 14 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.
Asayiş 14.02.2023, 12:41
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 14 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde 818. Sokak’taki Ulaş-14 Sitesi’nin 14’üncü katında yangın çıktı.
Kahvaltı yapıp aşağı inen ev sakinleri, dairelerinden duman yükseldiğini fark etti.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.