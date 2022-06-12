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Diyarbakır’da ev yangını

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi faciayı önledi.

Asayiş 12.06.2022, 22:49
Diyarbakır’da ev yangını

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi faciayı önledi.

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 740. sokakta bulunan Çile Apartma’nının 1. katında bulunan bir dairede henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekipleri zamanına olay yerine yetişerek müdahelede bulunması facianın önüne geçtiği öğrenildi.

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