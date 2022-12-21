Diyarbakır’da ev aramasında 10 adet tabanca ele geçirildi

Diyarbakır Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir evde yapılan aramada, çok sayıda tabanca, bunlara ait şarjör ve mermi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ateşli silahların yasadışı ticaretinin engellenmesi, ruhsatsız tabancaların ele geçirilmesi, bu tabancaların suç işleme potansiyeli olan şahısların eline geçmesinin önlenmesi, kaçak silahları pazarlayarak haksız kazanç sağlayan ve suç örgütlerine silah temin eden şahısların deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda bir şahsın ikametinde ruhsatsız tabancaları satışa sunacağı tespit edildi. Kayapınar ilçesinde şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada, 10 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet şarjör, 65 adet çeşitli fişek ele geçirildi.

Silah kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.