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Diyarbakır’da eşini sokak öldüren şahıs İzmir’de yakalandı
DİYARBAKIR’DA EŞİ REMZİYE YOLDAŞ’I SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN VEYSİ YOLDAŞ İZMİR’DE, YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI.
Asayiş 08.09.2020, 17:10
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Diyarbakır’da eşi Remziye Yoldaş’ı sokak ortasında öldüren şahıs, İzmir’de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Olay, 28 Ağustos’ta Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesinde meydana geldi. 29 yaşındaki Remziye Yoldaş, Diyarbakır Açık Cezaevinden firar eden eşi 31 yaşındaki Veysi Yoldaş tarafından pompalı tüfekle sokak ortasında vurularak öldürüldü. Olayın ardından Veysi Yoldaş kaçarak izini kaybettirdi. Güvenlik güçlerince yapılan çalışmaların ardından katil zanlısı, İzmir’de yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Veysi Yoldaş, Diyarbakır’a getirilerek hakim karşısına çıkarıldı. Eşini öldüren zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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