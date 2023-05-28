Diyarbakır’da eşini öldüren zanlı tutuklandı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde eşini boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, 25 Mayıs günü Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi Arif Biçen 2. Sokak’ta meydana geldi. Vezire Ertürk ve kocası Mehmet Ertürk arasından tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ertürk, 3 çocuk annesi 32 yaşındaki eşini boğazından bıçaklayarak evden kaçmıştı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Asayiş büro amirliği ekipleri kaçan zanlıyı elinde bıçakla yaralı olarak yakalamıştı. Zanlı, emniyet işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.