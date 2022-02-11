Diyarbakır’da “Eren Kış-22 Şehit Jandarma Er Fedai Efe Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’da “Eren Kış-22 (Diyarbakır-Dibek) Şehit Jandarma Er Fedai Efe Operasyonu" başlattı.

Diyarbakır’da “Eren Kış-22 (Diyarbakır-Dibek) Şehit Jandarma Er Fedai Efe Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 280 personel ile 82 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 7 Kasım 2021 tarihinde icrasına başlanılan Eren-Kış operasyonları kapsamında bugüne kadar 1’i sağ 19 terörist etkisiz hale getirilirken, 350 sığınak, depo ve barınak imha edildi. Ayrıca Eren Kış-22 Operasyonu kapsamında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin birliklerde yerinde denetleme ve incelemelerde bulunarak, komandolara moral verdi. Operasyonlarda 114 silah, 2 adet 14,7 mm uçaksavar, 14 füze, 6 roketatar, 1 havan, 2 bombaatar, 6 makineli tüfek, 66 uzun namlulu silah, 3 keskin nişancı tüfeği, 3 lav, 8 tabanca, 3 av tüfeği], 172 adet el bombası, 60 adet mayın/EYP, 366 adet fünye, 520 tüp, bin 665 kilogram patlayıcı, 28 dürbün, 27 telsiz, 23.54 mühimmat ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

“Eren Kış Operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor”

Operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, terör unsurlarının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik operasyonların devam ettiği belirtilerek, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor” ifadelerine yer verildi.