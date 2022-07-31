banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sakaryaspor, 9 ismi renklerine bağladı
Sakaryaspor, 9 ismi renklerine bağladı
Sigara konusunda ortak hareket edilmeli
Sigara konusunda ortak hareket edilmeli
Yargıtay’dan emsal yıllık izin kararı
Yargıtay’dan emsal yıllık izin kararı
TOGG'da beklenen haber geldi
TOGG'da beklenen haber geldi

Diyarbakır’da "Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil" operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da bin 21 personelin katılımıyla "Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil" operasyonu başlatıldı.

Asayiş 31.07.2022, 13:00
Diyarbakır’da "Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil" operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da bin 21 personelin katılımıyla "Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerine bağlı bin 21 personelden oluşan 62 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun ilk gününde Lice ilçesi Dibek ve Yolçatı mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 87 ayrı noktada 3 milyon 57 bin 760 kök kenevir bitkisi, 110 bin kök skunk bitkisi, 123 kilo 50 gram kubar, 30 kilo 250 gram toz olmak üzere toplam 153 kilo 300 gram esrar maddesi ve 11 bin 400 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu