Diyarbakır’da "Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil" operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da bin 21 personelin katılımıyla "Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerine bağlı bin 21 personelden oluşan 62 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun ilk gününde Lice ilçesi Dibek ve Yolçatı mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 87 ayrı noktada 3 milyon 57 bin 760 kök kenevir bitkisi, 110 bin kök skunk bitkisi, 123 kilo 50 gram kubar, 30 kilo 250 gram toz olmak üzere toplam 153 kilo 300 gram esrar maddesi ve 11 bin 400 metre sulama hortumu ele geçirildi.