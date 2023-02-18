Diyarbakır’da enkaz arama çalışmaları tamamlandı

Diyarbakır’da arama ve kurtarma faaliyetleri tamamen bitti, 7 enkaz tamamlandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Diyarbakır’da enkaz çalışmaları tamamlandı. ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerden doğrudan etkilenen şehirde 7 bina yıkılmıştı. Bağlar ilçesi Yoldaş, Hisami, Dündar, Serin apartmanları Yenişehir ilçesinde ise Sözel, apartmanları tamamlanmıştı. Geriye kalan Galeria sitesi sabaha karşı son kontrolleri yapıldıktan sonra enkaz çalışmaları tamamlandı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, yıkım kararı çıkan ağır hasarlı apartmanların yıkımının başlayacağı belirtildi.