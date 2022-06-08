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Diyarbakır’da elektrik kontağından ev yangını

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Asayiş 08.06.2022, 00:33
Diyarbakır’da elektrik kontağından ev yangını

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 241. sokakta üç katlı bir binanın son katında iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. 112 Acil Komuta Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine intikal ederek yangını söndürdü. Yangından bir kişinin dumandan etkilenmesi üzerine tedbir amaçlı müşahede altına alındığı öğrenildi.

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