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Diyarbakır’da dövmeciye silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde dövmeciye giren saldırgan, iş yeri sahibi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.

Asayiş 04.07.2022, 17:52
Diyarbakır’da dövmeciye silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde dövmeciye giren saldırgan, iş yeri sahibi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.

Olay, Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı’nda bulunan bir plaza içerisindeki dövmecide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işletmeye gelen bir şüpheli kapıyı çalarak içeri girdi. İçeri giren saldırgan, Mehmet Mahir B.’yi silahla yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekini sevk edildi.

Mahir B’ye olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Saldırganın içeriye girme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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