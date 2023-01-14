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Diyarbakır’da domuzlar su kanalında görüntülendi
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde domuzlar su kanalına girdi. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.
Asayiş 14.01.2023, 12:25
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde domuzlar su kanalına girdi. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.
Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Gedikbaşı Mahallesi’nde sulama kanalına giren domuz sürüsü vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Korku dolu anları çeken vatandaş panikleyerek nefes nefese kaldı. O görüntülerde, domuzlar su kanalında sürü halinde kaçtı.