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Diyarbakır’da ’Dinamik Denetim Süreci’ başladı

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği korona virüs tedbirlerine yönelik ’Dinamik Denetim Süreci’ genelgesi kapsamında Diyarbakır’da denetimlere başlandı. Denetimlere katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, hem işletme sahiplerini hem de vatandaşları tedbirlere uyma konusunda uyardı.

Asayiş 04.03.2021, 16:06
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Diyarbakır’da ’Dinamik Denetim Süreci’ başladı

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği korona virüs tedbirlerine yönelik ’Dinamik Denetim Süreci’ genelgesi kapsamında Diyarbakır’da denetimlere başlandı. Denetimlere katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, hem işletme sahiplerini hem de vatandaşları tedbirlere uyma konusunda uyardı.

Korona virüs risk durumuna göre mavi renkle düşük riskli iller arasına girmeyi başaran Diyarbakır’da ’Dinamik Denetim Süreci’ başlatıldı. Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde gerçekleşen denetimlere İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’nın yanışı sıra, Diyarbakır Vali Yardımcısı Ömer Çoşkun, Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve kentte bulunan kamu kurum ve kurul temsilcileri ile esnaf odaları temsilcileri katıldı.

İşletme sahipleri ve vatandaşları uyardı

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, beraberindekilerle birlikte iş yerlerini tek denetleyerek işletmecilere tedbirlere uyulmaları, vatandaşlara da tedbirleri elden bırakmamaları konusunda uyardı. Yapılan denetimlerin ardından Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Klasik denetimlerin ötesinde süreklilik arz eden, rutinin ötesine geçilen, sadece kolluk kuvvetleri değil, yerel yönetimler ve her kesimin içinde olduğu yeni bir anlayışla bu süreci daha az hasarlı atlatmak istedikleri belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Düşük risk grubunda olan illeri korumak istiyoruz. Yüksek risk grubunda olan illerde de biraz daha gayret ederek risk durumlarının azalmasına yardımcı olmak için çalışıyoruz. Bugün Türkiye’de 260 bin personele denetim gerçekleştirmekteyiz. Diyarbakır’da da yaklaşık 6 bin personelimiz denetimlere katılacak. Sadece personel sayısı bakımından değil aynı zamanda yönetimin illerdeki idari kurumların hepsinin de içinde olacağı anlayışla hareket ediyoruz. Denetimlerde rehberlik etmek, vatandaşımızı ikna etmek, onları kurallara daha iyi şekilde uymaya teşvik etmek istiyoruz. Elbette denetimin doğal parçası olarak hatada ısrar edenlere gereğini yapacağız. Gün içerisinde de denetimlere devam edeceğiz. Diyarbakır bu kapsamda oldukça iyi bir durumdadır. Bütün mesele bu iyi durumu korumaktır. Risk durumunu yükseltmeden mevcut durumu muhafaza etmek oldukça önemlidir" dedi.

"Toplumun bütün kesimlerinde duyarlılık ve hassasiyet bekliyoruz"

Bir yıldır zor bir dönemden geçtiklerini, ekonomik ve sosyal bakımdan iş yerleri ve esnafın zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Diyarbakır için gelinen iyi durumu koruyabilmek ve istikrarı yakalamanın oldukça önemlidir. Başa dönmemek için herkese büyük sorumluluk düşüyor ve bu nedenle vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz. Bunun sonucunda bu süreci minimum hasarla atlatıp bu sıkıntıdan kurtulmuş alacağız. Mesele sadece emniyet ve jandarmayla olacak iş değil. Hepimizin işin içinde olduğu, omuz ve katkı vermesi gerektiği bir meseledir. Toplumun bütün kesimlerinde duyarlılık ve hassasiyet bekliyoruz. Genelgeler yayınlandı. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları da var. Belli dönemlerde bunlar değerlendirilecek. Durumu iyi olan iller için çok dikkat etmemiz lazım. Kötüye gidişe müsaade etmemek ve mevcut durumu korumak açısından yüksek riskli iller başta olmak üzere oralarda da durumu iyileştirmek için gayret göstermemiz lazım. Farklı durumlar ortaya çıkabilir. Daha sıkıntılı durumlara gidebilir illerimiz. Dolayısıyla alının tedbirler de o çerçevede değişecek. Bu tamamen bizim alacağımız tedbirlere ve sürece ne kadar uyum gösterdiğimize bağlı. Aksi halde farklı tedbirler işin doğası olarak gündeme gelebilir. Onun için belli dönemlerde yapılacak değerlendirmeleri bir tarafta tutarak, bu süreçleri sağlıklı atlatmakta fayda vardır. Özellikle Diyarbakır oldukça iyi durumda. Bunu muhafaza etmek için esnaflarımızı gezdik. Uzun süredir paket servisi dışında kapalıydılar. Ekonomik olarak zorlanıyorlar. Aynı durumlarla karşılaşmamak için iş yerlerinin ve müşterilerin hassasiyet göstermelerinde fayda var. Sonuçlara göre kesinlikle belirli dönemlerde değerlendirme olacak ve değişebilir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ve beraberindekiler denetimlere devam etti.
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