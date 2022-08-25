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Diyarbakır’da Dicle Nehri’nde boğulan çocuk çıkartıldı
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde Dicle Nehri’ne giren çocuğun cansız bedeni sudan çıkartıldı.
Asayiş 25.08.2022, 16:45
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde Dicle Nehri’ne giren çocuğun cansız bedeni sudan çıkartıldı.
Alınan bilgilere göre, Yenişehir ilçesinde Fiskaya Köprüsü dibinde Dicle Nehri’e giren 12 yaşlarındaki bir çocuk su da kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD’a bağlı arama-kurtarma, su altı arama kurtarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı dalgıç ve Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma (JAK) ekipler sevk edildi.
Arama çalışmaları neticesinde ismi belirlenemeyen çocuğun cansız bedeni nehirden çıkartıldı.
Ceset, otopsi yapılmak üzere kentteki hastaneye sevk edildi.
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