Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu: 263 kilo esrar, 135 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 263 kilogram esrar, 135 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçe kırsalında gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele operasyonu kapsamında 3 farklı noktada, 214 kilogram toz esrar, 49 kilogram kubar esrar ve 135 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği kaydedildi. Operasyonda 2 şüpheli şahsın yakalandığı bildirildi.

Ele geçirilen 135 bin 500 kök kenevir bitkisi yerinde imha edilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.