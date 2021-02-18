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Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 258 bin kök kenevir ve 1 ton 734 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen narko-terör Tırpan operasyonunun 3’üncü dalgasında 1 milyon 258 bin 500 kök kenevir ve 1 ton 734 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuların sahiplerinin yakalanmasına yönelik 10 adrese düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 18.02.2021, 14:39
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Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 258 bin kök kenevir ve 1 ton 734 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen narko-terör Tırpan operasyonunun 3’üncü dalgasında 1 milyon 258 bin 500 kök kenevir ve 1 ton 734 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuların sahiplerinin yakalanmasına yönelik 10 adrese düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Narko-terör Tırpan operasyonunun üçüncü dalgası 16 Şubat’ta Lice ilçesi Yalaza, Bağlan ve Çavundur mahallelerinde icra edildi. 11 ara yakalamada ele geçirilen 1 milyon 258 bin 500 kök kenevir ve 1 ton 734 kilogram esrarın sahibi olan şüphelilerin yakalanması amacıyla 10 ayrı adreste yapılan arama sonucu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada ayrıca 256 kilogram esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 2020 yılında icra edilen narko-terör operasyonlarında, yaklaşık 100 milyon kök kenevir imha edilirken, 55 ton 152 kilogram esrar ele geçirildi. Narko-terör Tırpan-1 operasyonunda, Diyarbakır merkezi ile Lice ve Hani ilçelerinde 42 ayrı adreste yapılan arama neticesinde yakalanan 31 şüpheliden 19’u tutuklanmış, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Yakalanan şüphelilerin 2020 yılında, 21 olayda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök kenevir, 2 ton 407 kilogram esrar ve 337 kilogram skunk maddesinin sahibi oldukları ve ticaretini yaptıkları aylar süren çalışmalar sonucu ortaya konulmuştu.

Narko terör Tırpan operasyonunun ikinci dalgası 7 Şubat’ta Diyarbakır ve Lice ilçe merkezi ile Lice ilçesi Duru, Kıralan, Karahasan, Dernek ve Daralan mahallelerinde icra edilmişti. Tırpan-2 operasyonunda 15 ara yakalamada ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök kenevir ve 2 ton 920 kilogram esrar maddesinin sahibi olan şüphelilerin yakalanması amacıyla 26 ayrı adreste yapılan arama sonucu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan aramada ayrıca 2 kilo 200 gram toz esrar, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 137 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet hassas terazi de ele geçirilmişti.
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