Diyarbakır’da depremden 17 saniye önce görülen esrarengiz olay

Diyarbakır’da depremden 17 saniye önce gökte görülen esrarengiz olay görenleri şaşırttı.

Diyarbakır’da 6 Şubatta meydana gelen depremden 17 saniye önce gökte görülen ve yer yüzüne doğru seyir eden esrarengiz olay sonrası ürkütücü ışık saçıldı, yer yerinden oynadı. Olayı gören bir site çalışanı o anları kaydeden güvenlik kamerasını izletti, görenler şaşırdı.