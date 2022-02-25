Diyarbakır’da çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aşağıkonak Mahallesinde yol kontrol noktasında bir araç içerisinde 4 bin 453 paket kaçak sigara, 10 adet kaçak cep telefonu ve 9 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Aşağıkonak Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol ve arama noktasında icra edilen aramada Diyarbakır istikametine seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsü durdurulduğu belirtildi. Bahse konu araçta yapılan kontrolde 4 bin 543 paket bandrolsüz kaçak sigara, 10 adet kaçak cep telefonu ve 9 litre kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen malzemelerin muhafaza altına alındığı, yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.