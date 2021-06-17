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Diyarbakır’da çıkan yangında 200 dönümlük buğday tarlası küle döndü

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde tarlada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 200 dönümlük buğday ekili arazi küle döndü.

Asayiş 17.06.2021, 16:18
Diyarbakır’da çıkan yangında 200 dönümlük buğday tarlası küle döndü

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde tarlada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 200 dönümlük buğday ekili arazi küle döndü.

Olay, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Mardin karayolu üzerinde bulunan buğday ekili arazide meydana geldi. Arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılırken, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle 200 dönümlük buğday tarlası küle dönerken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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