Diyarbakır’da camide kurulan taziyede korona cirit attı, 30 kişi virüse yakalandı

Diyarbakır’da ölen yakınları için cami bahçesinde taziye kuran aile, taziyeye gelen 30 kişinin korona virüse yakalanmasına sebep oldu. Dün gece geç saatlerden durumları ağırlaşan 15 kişi ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, diğer 15 hastanın tedavisi ise evde sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi’nde hayatını kaybeden bir kişi için ailesi caminin içinde bulunan taziye evinde taziye kurdu. Taziyeye katılanlar yemek yedikten sonra evlerine gitti. Aradan geçen 3 günün sonunda eve giden 30 kişide korona virüs belirtileri üzerine yapılan testleri pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri, korona virüs testi pozitif çıkan 30 kişiyi evde izolasyona kalmasını istedi.

Gece geç saatlerde ise 15 kişinin durumunun ağırlaşması üzerine, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.