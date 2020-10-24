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Diyarbakır’da boşanma tartışması kanlı bitti

DİYARBAKIR’DA KARI KOCA ARASINDA ÇIKAN BOŞANMA TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI.

Asayiş 24.10.2020, 19:53
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Diyarbakır’da boşanma tartışması kanlı bitti

Diyarbakır’da karı koca arasında çıkan boşanma tartışması silahlı kavgaya döndü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşler arasında boşanma konuşması sonrası aile arasında tartışma çıktı. Konuşma yapılan yerden 34 BRP 927 plakalı otomobille ayrılan koca Ender Ö. aracıyla seyir halinde iken yolu kesilerek araçtan indirildi. Eşinin akrabaları olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Ender Ö. çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şahıslar olay yerinden kaçarken güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparak kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.

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