Diyarbakır’da bir yıldır aranan hükümlü JASAT tarafından yakalandı

Diyarbakır’da “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma” suçundan hüküm yiyen firari zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda; “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma” suçundan 14 yıl 8 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranmakta olan Y.N. isimli şüpheli, Kayapınar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.