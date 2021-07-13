banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yabancıya konut satışında yüzde 185 artış
Yabancıya konut satışında yüzde 185 artış
Bulgaristan’da Azınlık Hükümeti Kuruluyor
Bulgaristan’da Azınlık Hükümeti Kuruluyor
Sağlık Bakanlığında aşı alarmı!
Sağlık Bakanlığında aşı alarmı!
Piyasalarda sun durum ne? Altın, Dolar ve Euro ne kadar?
Piyasalarda sun durum ne? Altın, Dolar ve Euro ne kadar?

Diyarbakır’da bir mahalle korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 2 bin nüfuslu bir mahalle, artan Covid-19 vakaları sebebiyle karantinaya alındığı bildirildi.

Asayiş 13.07.2021, 00:49
Diyarbakır’da bir mahalle korona virüs nedeniyle karantinaya alındı
banner502

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 2 bin nüfuslu bir mahalle, artan Covid-19 vakaları sebebiyle karantinaya alındığı bildirildi.

Çınar İlçe Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, ilçeye bağlı 2 bin nüfuslu kırsal Başaklı Mahallesi, 12 Temmuz tarihi saat 20.00 itibari ile ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamanın devamında ise karantina süresince mahalleye giriş-çıkışların kapatılarak, zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, mahalle içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına karar verildiği belirtildi.
Yorumlar (0)
27°
açık
banner501