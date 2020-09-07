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Diyarbakır’da bir köy karantinaya alındı
DİYARBAKIR'IN ÇINAR İLÇESİNE BAĞLI 250 NÜFUSLU KÖY, KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KARANTİNAYA ALINDI.
Asayiş 07.09.2020, 16:09
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı 250 nüfuslu bir köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Çınar’a bağlı 250 nüfuslu Köksalan köyünde 17 kişide korona virüs tespit edildi. Köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, giriş çıkışlara da kapatıldı. Filyasyon ekipleri köyde tarama başlatırken,vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi.
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