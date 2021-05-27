banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker savcılığa, 'Hakkımda kırmızı bülten var mı?' diye sormuş!
Sedat Peker savcılığa, 'Hakkımda kırmızı bülten var mı?' diye sormuş!
Engellilerin aşılanması başlıyor
Engellilerin aşılanması başlıyor
Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
Hafta sonu hem ıslanacak hem de üşüyeceğiz!
Hafta sonu hem ıslanacak hem de üşüyeceğiz!

Diyarbakır’da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Diyarbakır’da bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Asayiş 27.05.2021, 12:43
Diyarbakır’da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Diyarbakır’da bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, Sur ilçesindeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otel işletmecinin kuzeni olan Faysal Akyıldırım (54), mal varlığı paylaşımı için Mersin’den Diyarbakır’a geldi. Dün gece saatlerinde otele geldiği sıralarda hasta olduğu iddia edilen Akyıldırım, hastaneye gitme teklifini reddederek otel odasına geçti. Sabah saatlerinde ise uyandırmak için odaya gelen otel görevlileri kapının açılmaması üzerine durumu yetkililere bildirdi. Kapının açılmasının ardından Akyıldırım yataktan düşmüş halde hareketsiz bir şekilde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Akyıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Akyıldırım’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
21°
parçalı az bulutlu