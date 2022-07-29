Diyarbakır’da baraj inşaatında hidrojen sülfür tüpü patladı: 18 işçi zehirlendi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde devam eden baraj inşaatında hidrojen sülfür tüpünün patlaması sonucu 18 çalışan zehirlendi.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Babakaya Mahallesi’nde baraj ve hidroelektrik santrali inşaatının Babakaya su ileti tünelinde hidrojen sülfür tüpü patladı. Baraj inşaatında çalışan 18 işçi gazdan etkilenerek zehirlendi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Çalışma alanından alınan personeller tedavi altına alınmak üzere Silvan Dr. Aziz Yusufoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü’nden 5 kişilik Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibi bölgeye gaz ölçümü için gönderildiği kaydedildi.