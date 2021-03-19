Diyarbakır’da balık tutarken nehre düşen şahıs hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, balık tutarken iddiaya göre sal üzerinde kalp krizi geçirip suya düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Tepe Mahallesinde ikamet eden balıkçılıkla geçimini sağlayan Bahri Yüksekdağ, dün öğle saatlerinde sal kayık ile balık yakalamak için Dicle Nehrine açıldı. Balık avına çıkan Yüksekdağ akşam eve gelmeyince ailesi merak ederek bölgede arama çalışması yaptı.

Cesedi sal kayığın dibinde suyun içinde bulundu

Yakınları Bahri Yüksekdağ’ın cesedini, suda şişmiş şekilde Dicle Nehri kenarında sal kayık dibinde buldu. Yüksekdağı’ın balık avlarken sal üzerinde kalp krizi geçirdiği iddia edilirken, talihsiz adamın cansız bedeni, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerince sudan çıkarıldı. Yüksekdağ’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği kaydedilirken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.