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Diyarbakır’da asfalt buharlaştı, çocuklar süs havuzlarına koştu

Diyarbakır’da hava sıcaklığı 40 dereceyi aşınca asfalt buharlaştı, çocuklar girilmesi yasak tabelalarına rağmen süs havuzlarında serinledi.

Asayiş 16.07.2022, 13:28
Diyarbakır’da asfalt buharlaştı, çocuklar süs havuzlarına koştu

Diyarbakır’da hava sıcaklığı 40 dereceyi aşınca asfalt buharlaştı, çocuklar girilmesi yasak tabelalarına rağmen süs havuzlarında serinledi.

Diyarbakır’da yaz aylarının gelmesiyle beraber termometreler 40 dereceyi aşınca kavurucu sıcaklar vatandaşları bunalttı. Caddelerde asfaltlar buharlaşınca Sur ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen çocuklar, hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek için Anzele Parkı’ndaki havuza girdi, aileleri ise gölgede çocukları izleyerek serinledi. Girilmesi tehlikeli olmasına rağmen suya atladığı görülen çocuklar, havuzdan çıkarak beton zemine uzanıp güneşlendi.

Süs havuzuna giren Ferhat Oral, sıcaktan dolayı Anzele suyuna girerek serinlediğini, yasak olmasına rağmen girdiğini kaydetti.

Cömert Güzeli ise serinlemek için suya girdiğini söyledi.

(MB-AKK-Y)

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