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Diyarbakır’da asayiş operasyonlarında bin 496 kişi yakalandı
Diyarbakır’da şubat ayı içerisinde asaiş operasyonlarında bin 496 kişi yakalandı 77 şahıs tutuklandı.
Asayiş 03.03.2023, 14:43
Diyarbakır’da şubat ayı içerisinde asaiş operasyonlarında bin 496 kişi yakalandı 77 şahıs tutuklandı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce ve diğer ilçe emniyet müdürlükleri, amirlikleri tarafından, 1 Şubat - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında il genelinde, yapılan asaiş olaylarıyla ilgili operasyonda bin 496 şüpheli yakalan, 77 şüpheli tutuklandı. Operasyon çerçevesinde 89 adet tabanca, 14 adet av tüfeği, 7 adet kurusıkı, 4 adet kesici delici alet
696 adet fişek ele geçirildi.
Tavla kutusundan silah çıktı
öte yandan yapılan operasyon sırasında tavla kutusundan silah ve para gizlendiği polislerin dikkatinden kaçmadı.