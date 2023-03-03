Diyarbakır’da asayiş operasyonlarında bin 496 kişi yakalandı

Diyarbakır’da şubat ayı içerisinde asaiş operasyonlarında bin 496 kişi yakalandı 77 şahıs tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce ve diğer ilçe emniyet müdürlükleri, amirlikleri tarafından, 1 Şubat - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında il genelinde, yapılan asaiş olaylarıyla ilgili operasyonda bin 496 şüpheli yakalan, 77 şüpheli tutuklandı. Operasyon çerçevesinde 89 adet tabanca, 14 adet av tüfeği, 7 adet kurusıkı, 4 adet kesici delici alet

696 adet fişek ele geçirildi.

Tavla kutusundan silah çıktı

öte yandan yapılan operasyon sırasında tavla kutusundan silah ve para gizlendiği polislerin dikkatinden kaçmadı.