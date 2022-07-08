Diyarbakır’da arife gecesi silahlı kavga: 3 yaralı

Diyarbakır’da bayram gecesi meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi Toki 2. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşı karşıya gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü, olay yerinde ağabey ve kardeşi olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.