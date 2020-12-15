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Diyarbakır’da arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında iddiaya göre arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Asayiş 15.12.2020, 19:43
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında iddiaya göre arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi 838. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında otopark arazisi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay, silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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