Diyarbakır’da arazi kavgasında ölü sayısı 4’e yükseldi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4’e yükselirken, 6 yaralının hastanedeki tedavileri sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Çınar ilçesi Aşağıkonak Mahallesi’nde sabah saatlerinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Çıkan silahlı kavgada A.A ve F.A. hayatını kaybederken, 8 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ölü sayısı 4’e yükseldi

Yaralılardan 2 kişinin daha hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, ölü sayısı 4’e yükseldi. 7 yaralının ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.