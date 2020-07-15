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Diyarbakır’da ambulansa taşlı saldırı
DİYARBAKIR’IN EĞİL İLÇESİNDE HASTAYI BIRAKIP DÖNÜŞ YOLUNA GEÇEN AMBULANS, KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR KİŞİNİN TAŞLI SALDIRISINA UĞRADI.
Asayiş 15.07.2020, 11:46
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Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde hastayı bırakıp dönüş yoluna geçen ambulans, kimliği belirsiz bir kişinin taşlı saldırısına uğradı.
Olay, Eğil ilçesi Babalar mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastayı eve nakil etmek için yola çıkan 21 BL 298 plakalı ambulansın yolu, mezra çıkışında bir şahıs tarafından taşlarla kapatıldı. Yolu açmak isteyen 112 sağlık ekiplerine taşlarla saldıran şahıs daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Sağlık ekiplerinin yaralanmadığı olayda ambulansta maddi hasar meydana geldi. Korona virüs sürecinde cansiparene çalışan sağlık görevlilerine yapılan saldırı kınanırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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