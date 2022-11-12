Diyarbakır’da alüminyum fabrikasında patlama: 1’i ağır 4 yaralı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde bir alüminyum fabrikasında termik fırında doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelene patlamada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Yaytaş Mahallesi’nde bulunan Organize Sanayi Sitesi’ndeki Şimşek Alüminyum adlı fabrikanın termik fırınında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Doğal gazla çalışan termik fırın, yaşanan doğal gaz sıkışması sonucu aniden patladı. Patlamanın olduğu yerin yakınında bulunan 4 işçi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE, güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Öte yandan, olay yerinde görüntü çekmek isteyen gazeteciler fabrika yetkililerince olay yerinden uzaklaştırılarak görüntü çekilmesine izin verilmedi.