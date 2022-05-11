Diyarbakır’da alacak verecek çatışması: 2 yaralı

Diyarbakır’da alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi silahla yaralanırken, bir öğrenci de seyir halindeki servis aracına isabet eden kurşundan kaynaklı cam kesikleriyle yaralandı.

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Tekel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir emlak dükkanını tehdit ederek basan şahıslar işletmeciyle kavga etti. Kavga kısa sürede tartışmaların büyümesiyle silahlı çatışmaya dönüştü. Güpegündüz çatışan şahıslardan Ahmet G. ensesinden silah mermisi yarasıyla ağır yaralandı. Kör kurşunlar çevredeki birçok yere isabet ederken, seyir halindeki bir servis aracının camından girdi. Korku dolu anlar yaşayan öğrencilerden biri cam kesiği sonucu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine birçok güvenlik güçleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Öte yandan, olaya karıştığı tespit edilen bir kişi gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.