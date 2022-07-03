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Diyarbakır’da akrabalar arası taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 03.07.2022, 17:14
Diyarbakır’da akrabalar arası taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde oturan akrabalar arasında daha önceye dayanan tartışma bugün tekrar yaşandı. Tarafların sözlü atışması taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede biri araya girmeye çalışan vatandaş olmak üzere 3 kişi yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri, aileler ile görüşüp gerginliğin uzamaması için çalışma başlattı.

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