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Beyoğlu Karaköy’de 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi, çökme nedeniyle Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatılırken tramvay seferleri de askıya alındı
Beyoğlu Karaköy’de 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi, çökme nedeniyle Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatılırken tramvay seferleri de askıya alındı
Diyarbakır’da ağır hasarlı binanın bir bölümü kendiliğinden çöktü
Diyarbakır’da depremlerde hasar alan 7 katlı binanın bir tarafı kendiliğinden çöktü. Binanın etrafında yapılan incelemelerde ölen ya da yaralananın olmadığı tespit edildi.
Asayiş 05.04.2023, 23:50
Diyarbakır’da depremlerde hasar alan 7 katlı binanın bir tarafı kendiliğinden çöktü. Binanın etrafında yapılan incelemelerde ölen ya da yaralananın olmadığı tespit edildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde ağır hasar gören 7 katlı Diyar Gap Yapı Kooperatifi B Blokunun bir bölümü kendiliğinden çöktü.
Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Polis ve AFAD ekipleri, binanın önüne şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.