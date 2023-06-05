Diyarbakır’da ağaçlık alanda 100 kilo esrar bulundu
Diyarbakır’ın Hani ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ağaçlık alanda 100 kilo toz esrar bulundu.
Asayiş 05.06.2023, 11:10
Diyarbakır’ın Hani ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ağaçlık alanda 100 kilo toz esrar bulundu.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde; Hani ilçesi Gömeç Mahallesi kırsalında yasa dışı uyuşturucu saklandığı bilgisinin alınması üzerine, arazide arama-tarama çalışması yapıldı.
Arama-tarama faaliyeti esnasında ağaçlık alanda gizlenmiş çuvallar içerisinde 100 kilogram toz esrar bulundu. Ele geçirilen esrar muhafaza altına alındı.
Operasyonla ilgili çalışma devam ediyor.