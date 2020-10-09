Diyarbakır’da 8 katlı binada yangın, onlarca güvercin telef oldu
DİYARBAKIR’DA 8 KATLI BİR APARTMANIN TERAS KATINDA ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞI DÜŞÜNÜLEN YANGIN, GÜVERCİNLERİN OLDUĞU BÖLÜME SIÇRADI. ÇATI KATINI SARAN ALEVLER ÇOK SAYIDA GÜVERCİNLERİN TELEF OLMASINA NEDEN OLDU.
Diyarbakır’da 8 katlı bir apartmanın teras katında elektrik kontağından çıkan yangın, güvercinlerin olduğu bölüme sıçradı. Çatı katını saran alevler onlarca güvercinin telef olmasına neden oldu.
Olay, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde bulunan 8 katlı Aslan 3 apartmanının teras katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın teras katından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri önce komşularını uyandırdı, ardından da polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Apartmanda oturan vatandaşlar büyük bir panikle kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı binanın teras katında beslenen çok sayıda güvercinin alevlerin arasında kalarak telef olduğu öğrenildi.
Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
|İmsak
|05:38
|Güneş
|07:02
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:06
|Akşam
|18:41
|Yatsı
|20:00
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2